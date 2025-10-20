Haberler

Hatay'da Kasten Öldürme Olayının Şüphelileri Adana'da Yakalandı

Hatay'da Kasten Öldürme Olayının Şüphelileri Adana'da Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının failleri olarak aranan 3 şüpheli, Adana'da polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının failleri olarak aranan 3 şüpheli Adana'da polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 7 Ekim günü İskenderun Yenişehir mahallesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak yürütülen çalışmada şüphelilerin A.Y.A., O.B.A. ve E.K.D. olduğu tespit belirlendi.

Polis, şahısların ikametleri olan Adana'daki adreslerine yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca 5 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
