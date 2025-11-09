Hatay'da Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Şüphelileri Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme şüphelisi olarak aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Gültepe mahallesi'nde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme olayının şüphelileri olarak tespit edilen S.D ve S.K. adlı 2 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıstan S.D. tutuklanırken S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY