Hatay'da Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Şüphelileri Yakalandı
İskenderun'da kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme olayına karışan 2 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. S.D. tutuklanırken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme şüphelisi olarak aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Gültepe mahallesi'nde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme olayının şüphelileri olarak tespit edilen S.D ve S.K. adlı 2 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıstan S.D. tutuklanırken S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa