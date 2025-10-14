Haberler

Hatay'da Karayolunda Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarpma Kazası

Hatay'da Karayolunda Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarpma Kazası
Antakya-Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, karayolundan geçen küçükbaş hayvan sürüsüne tır ve hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 37 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hatay'da karayolundan geçen küçükbaş hayvan sürüsüne, tır ve hafif ticari araç çarptı. Kazada 37 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karayolundan geçirilen hayvan sürüsünün arasına tır ve hafif ticari araç daldı. Kazada yaralanan olmazken 37 küçükbaş hayvan telef oldu. Kana bulunan karayolunda telef olan hayvanların parçaları yolu kapattı. Gece karanlığında yaşanan kazada karayolu, hayvanların temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

