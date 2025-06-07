Hatay'da Kamyonun Çarptığı Kazada 1 Ölü, 10 Yaralı

Hatay'da Kamyonun Çarptığı Kazada 1 Ölü, 10 Yaralı
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Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

HATAY (İHA) – Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki 33 NKN 27 plakalı kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde 27 GE 878 plakalı hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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