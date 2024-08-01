Hatay'da kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin sahibi gözaltına alındı

Hatay'da kamyonetin arkasında boğazına bağlı iple sürüklenen köpeğin sahibi, hayvanın kasadan kendiliğinden düştüğünü söylese de gözaltına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halindeki kasalı kamyonetin arkasında köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen İskenderun polisi sürücüyü tespit ederek gözaltına aldı. Sürücü, emniyetteki ifadesinde köpeğin kasada taşındığı esnada kendiliğinden düştüğünü ve köpeğin sürüklendiğini fark etmediğini söyledi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adli mercilere intikal ettirileceği öğrenildi. - HATAY