Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Hatay'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı - Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kavşakta dönüş yapmak isteyen M.Z. idaresindeki 31 ATP 936 plakalı KİA marka otomobil ile Antakya istikametine seyir halinde olan A.C. idaresindeki 01 AHB 402 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Kazada araçta KİA marka otomobilde bulunan şoför ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
img

Acun, Talisca'yı resmen açıkladı
img

Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.