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Hatay'da Kamyonet Dereye Düştü: 3 Yaralı

Hatay'da Kamyonet Dereye Düştü: 3 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, trafik kazası sonucu bir kamyonet istinat duvarına çarparak dereye düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Hatay'da trafikte en sol şeritte ilerleyen kamyonet, sağa dönmek için manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı. İstinat duvarına çarpıp dereye düşen kamyonetin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde en sol şeritten ilerleyen 06 EEL 616 plakalı kamyonet, sağa dönmeye çalışıyordu. Sağa doğru dönmek için manevra yapan kamyonet, direksiyon kontrolünü kaybedince istinat duvarına çarptı. Kamyonetin istinat duvarına çarpıp dereye düştüğü anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Araç en sol şeritten sağ tarafa dönmeye çalışırken iş yerimizin istinat duvarına çarpıp durabildi"

Aracın en sol şeritten sağa dönerken istinat duvarına çarpıp durabildiğini ifade eden Ali Şahutoğlu, "Biz mağazada otuyorduk. Bir ses duyup dışarı çıktığımızda bir aracın kaza yaptığını gördük. Aracın içinde 5 - 6 kişi vardı. Hemen ambulansı aradık. Ambulanslar 5 dakika sonra olay yerine geldiler. Hep birlikte onları dışarı çıkarttık. Ambulansla hastaneye götürdüler. Kamera kayıtlarına baktığımızda aracın en sol şeritten sağ tarafa dönmeye çalışıyordu. Hızlı dönerken iş yerimizin istinat duvarına çarpıp durabildi. İstinat duvarına çarptıktan sonra dereye düştü. Bu şekilde kaza oldu. Araçlar Habibi Neccar Kavşağında çıktıklarında çok hızlı sürüyorlar. Bunun önlemi alınsa daha iyi olur. Gece saatlerinde 2 hafta önce de kaza olmuştu. Sürücülerimiz daha dikkatli olurlarsa daha iyi olur" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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