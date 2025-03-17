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Hatay'da Kamyonet Dereye Devrildi, 2 Yaralı

Hatay'da Kamyonet Dereye Devrildi, 2 Yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir otomobil ile çarpışarak dereye devrilen limon yüklü kamyonette 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da otomobille çarpışarak dereye devrilen kamyonetteki limonlar çevreye saçıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçe merkezi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde çarpışan otomobil ve limon yüklü kamyonet korkulukların yıkılmasıyla dereye devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Y.B.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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