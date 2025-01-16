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Hatay'da Kamyonet Çukura Düşerek Sıkışan 4 Kişi Yaralandı

Hatay'da Kamyonet Çukura Düşerek Sıkışan 4 Kişi Yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kamyonet çukura düşerek içerisindeki 4 kişinin sıkışmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çukura düşen kamyonette sıkışan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki şantiye alanında yaşandı. Şantiyede bulunan kamyonet çukura düştü. Çukura düşen kamyonetteki 4 kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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