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Hatay'da Kamyon Takla Attı

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Hatay'ın Defne ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, takla atarak ters döndü.

Kaza, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B. idaresindeki Dodge marka 06 DIY 959 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Sürücünün yaralanması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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