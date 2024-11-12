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Hatay'da Kamyon Kazası: Yaralılar Var

Hatay'da Kamyon Kazası: Yaralılar Var
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Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon, park halindeki araçlara çarparak durdu. Kazada yaralıların bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kamyon araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralıların olduğu ve bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Kaza, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri pompası taşıyan kamyon, park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralıların olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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