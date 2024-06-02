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Hatay'da Kamuya Ait Araziye Kenevir Eken Şahıs Yakalandı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamuya ait araziye kenevir eken şahsın kimliği araziye yerleştirilen gizli kamerayla tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan şahsın, arazisinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamuya ait araziye kenevir eken şahsın kimliği araziye yerleştirilen gizli kamerayla tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan şahsın, arazisinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi'nde kamuya açık alana kenevir ekildiği bilgisi alan ekipler, araziye kamera yerleştirdi. Ekiplerin tespitleriyle kimliği belirlenen şüphelinin evinde ve arazisinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinde bulunduğu aramada; 5 kilo 750 gram kurutulmaya hazır kubar esrar ve 857 kenevir kökü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yayladağı Kenevir Hatay Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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