Hatay'da Kamışlık Alanda Yangın Büyümeden Söndürüldü
Samandağ ilçesinde kamışlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında kamışlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamışlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Yenimahalle'de bulunan kamışlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında kamışlık alan zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa