Kalp krizi geçiren adam duvarın üzerinden bahçeye düştü

Hatay'da kalp krizi geçiren 58 yaşındaki şahıs, duvarın üzerinden dengesini kaybederek bahçeye düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Abdul Rahim Alashkar (58), diş tedavisi için kızıyla birlikte gittiği hastaneden evine döndüğü esnada kendini kötü hissetmeye başladı. Otobüsle evin yakınlarına gelen Alashka, eve doğru yürüdüğü esnada kalbinde ağrı hissederek bir binanın duvarına yaslanarak ayakta durmaya çalıştı. Alashka, bu sırada dengesini kaybederek duvarın üzerinden binanın bahçesine düştü. Kızın paniklediğini gören vatandaşlar, Alashkar'a ambulans gelene kadar yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıktan sonra şahsı hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Alashkar kurtarılamadı. Alashkar'ın kalp krizi geçirdiği esnada duvardan arka boşluğa düşmesi ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir evin duvarının üstüne oturup dinlenmeye başladı, kalp krizi şiddetlenince duvardan arka tarafa düştü"

Amcasının kalp hastalığının olmadığını, sadece şeker ve tansiyon rahatsızlığı olduğunu ifade eden Abdul Latif Alashkar, "Amcam sabah erken kalkıp kızıyla birlikte diş hastanesine gitti. Dişini çektirdi, otobüsle geri geldiler. Otobüsten inip yürüdüğü esnada kalbinde bir ağrı hissetti. Bir evin duvarının üstüne oturup dinlenmeye başladı. Kalp krizi şiddetlenince duvardan arka tarafa düştü. Kalp hastalığı yoktu. Sadece şeker ve tansiyonu vardı. Komşum amcamı görüp 'Seni yukarıya motosikletle bırakayım' dedi. Amcamın başı döndüğü için gitmemiş. Birdenbire kafasını yukarıya kaldırıp gözleri açık halde duvardan arka tarafa düştü. Olay yerine ambulans geldi. Hastaneye götürdüler ve kalp krizinden öldü. Kaza değil, amcam kalp krizinden öldü. Cenazesi Suriye'ye gönderildi" ifadelerini kullandı. - HATAY