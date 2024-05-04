Hatay'da kafasını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir apartmanda kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı. Çocuk ve ailesi operasyonun tamamlanmasıyla rahat bir nefes aldı.
Hatay'da kafasını merdiven boşluğundaki demir korkuluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Payas İlçesi Fatih Mahallesi Çelen Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman içerisinde bulunan merdiven korkuluğuna kafası sıkışan küçük çocuğun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan çocuk ve ailesi operasyonun tamamlanmasıyla rahat nefes aldı. - HATAY