Hatay'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Hatay'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
Güncelleme:
Hatay'da cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Hatay'da cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerindeki Orman İşletme Kavşağı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan kavşakta cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
