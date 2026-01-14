Haberler

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu köprüsü mevkiinde yaşandı. Volkswagen marka 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada araçlarda sıkışan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede 1 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Ölen şahıs cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
