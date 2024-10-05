Hatay'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesildi
İskenderun'da parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yüzüğü spiralle keserek kadının parmağından çıkararak ona rahat bir nefes aldırdı.
Hatay'da kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.
İskenderun ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine itfaiye ekipleri, yüzüğü spiralle keserek çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kadının parmağından çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla kadın rahat nefes aldı. - HATAY