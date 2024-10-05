Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesildi

Hatay'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yüzüğü spiralle keserek kadının parmağından çıkararak ona rahat bir nefes aldırdı.

Hatay'da kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.

İskenderun ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine itfaiye ekipleri, yüzüğü spiralle keserek çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kadının parmağından çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla kadın rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İskenderun Acil Durum İtfaiye 3-sayfa Yaşam hatay

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii Spor 6 CANLI izle! (AL NASSR MAÇI İZLE) Tabii Spor 1-2-3 5 Ekim Cumartesi Al Nassr Al Orubah özet izle goller izle (Ronaldo)! S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD VİLLARREAL ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne? Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi? Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler! Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Ekim Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title