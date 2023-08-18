Hatay'da Kadına Şiddet Anı Cep Telefonuyla Görüntülendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir erkek, kadını araç içerisinde darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, erkek şahsın kadını araca bindirip darp ettiği görülüyor. Olaya tanık olan vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Hatay'ın Dörtyol içerisinde erkek şahsın, kadın şahsı araç içerisinde darp ettiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta sesler yükseldiğini duyan vatandaşlar, erkek bir şahıs tarafından kadının darp edildiğini görünce bu anları bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde; erkek şahsın araca bindirdiği kadın şahsı araç içerisinde darp ettiği görüldü. Kısa süren kadına şiddetin ardından araç içerisindeki kadın ve erkek sokaktan ayrıldı. Görüntü çeken vatandaşsa bu anlara tepki gösterdi. - HATAY