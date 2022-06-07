Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu - Haberler

Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi bulduHATAY Hatay'ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu. Yürüyüş yapan vatandaşlar kadın cesedi buldu HATAY Hatay'ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Samandağ Hatay 3. Sayfa Haberler

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