Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi

Hatay'da kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada; 38 telefon ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede; İskenderun ilçesinde 27 Ocak tarihinde Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışma yapıldı. İş yerinde yapılan aramada; yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.D hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY