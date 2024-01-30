Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan çalışmada, yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Hatay'da kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada; 38 telefon ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede; İskenderun ilçesinde 27 Ocak tarihinde Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışma yapıldı. İş yerinde yapılan aramada; yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.D hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY