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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan çalışmada, yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Hatay'da kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada; 38 telefon ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede; İskenderun ilçesinde 27 Ocak tarihinde Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışma yapıldı. İş yerinde yapılan aramada; yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.D hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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