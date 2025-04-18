Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: Tarihi Eserler ve Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi
Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser niteliğindeki sikke ve yüzüklerin yanı sıra gümrük kaçağı cep telefonları, sigara ve tütün ele geçirildi. Toplamda 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 8 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında bin 30 adet sikke, çok sayıda tarihi yüzük, cep telefonu, sigara ve 27 kilo tütün ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında il genelinde 8 ayrı adreste yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 30 adet sikke, 12 adet yüzük, 12 adet obje, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilo nargile tütünü, 28 adet elektronik sigara, 1 adet sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa