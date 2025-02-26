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Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: Çeşitli Eşyalar Ele Geçirildi

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: Çeşitli Eşyalar Ele Geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda çok sayıda sahte belge, elektronik eşya ve kaçak malzeme ele geçirdi. 9 şahsın işlem gördüğü operasyonda toplamda 230 bin TL para ile ruhsatsız tabanca da bulundu.

Hatay'da polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 25 Şubat günü; 11 adet sahte olduğu değerlendirilen MTS Giriş Belgesi, 6 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet kaşe, 2 adet harddisk, 5 adet flash Bellek, 1 adet yazıcı, 230 bin TL para, 11 adet kart, 1 adet pos cihazı, 3 adet ajanda, 5 adet hesap tutulan not kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 80 bin det gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda 9 şahsa işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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