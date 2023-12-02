Hatay'da kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Hatay'da 2 yabancı uyruklu kişiyi kaçak yollarla Türkiye'ye getiren şüpheli şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele çerçevesinde, Antakya - Belen yolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'ye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 2 yabancı uyruklu göçmen şahıs olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheli M.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY