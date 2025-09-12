Haberler

Hatay'da Kaçak Tütün ve Mamulleri Ele Geçirildi

Hatay'da Kaçak Tütün ve Mamulleri Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da jandarma ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda büyük miktarda makaron ve kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okullarda ve okul çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada; 52 bin 000 adet makaron, 9 bin 000 adet içi doldurulmuş sigara, 20 adet elektronik sigara, 155 kg nargile tütünü ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim

Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.