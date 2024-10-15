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Hatay'da Kaçak Tütün Operasyonu: Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

Hatay'da Kaçak Tütün Operasyonu: Kilolarca Tütün Ele Geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Kırıkhan'da gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 206,400 gram kıyılmış tütün ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kilolarca kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 11 Ekim tarihinde Kırıkhan'da bulunan 4 farklı adreste yapılan arama sonucunda; 206,400 gram kıyılmış tütün, 218 paket boş makaron, 421 paket doldurulmuş makaron ve 8 paket nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Politika Kırıkhan Güvenlik 3-sayfa Hukuk hatay

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