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Hatay'da Kaçak Telefon Aksesuarları Ele Geçirildi

Hatay'da Kaçak Telefon Aksesuarları Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 494 adet telefon aksesuarı ve 4 elektronik eşya ele geçirildi. Y.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 494 adet çeşitli telefon aksesuarı, 4 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 299 adet telefon şarj adaptörü, 182 adet telefon USB şarj kablosu, 13 adet telefon kulaklığı, 3 adet müzik çalar, 1 adet projektör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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