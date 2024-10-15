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Hatay'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Hatay'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobil ve motosiklette, 60 bin gümrük kaçağı makaron ve 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurularak arama yapılan otomobil ve motosiklette 60 bin makaron ve 400 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada 11.10.2024 tarihinde Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve motosiklette yapılan aramada 60 bin adet gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.G. ile K.K. hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Otomobil Politika Ekonomi Dörtyol Makaron 3-sayfa hatay Hukuk Suç

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