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Hatay'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Hatay'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 130 bin adet makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından 130 bin adet makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde M.D. isimli şahıstan; 130 bin adet gümrük kaçağı makaron, 880 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Kaçakçılık İskenderun Güvenlik Politika Makaron 3-sayfa Hukuk hatay

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