Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bin 120 paket, 5 bin 600 adet makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bin 120 paket, 5 bin 600 adet makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında eski Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan İ.Ş.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada; motor bölümüne yerleştirilmiş halde 800 paket gümrük kaçağı sigara,

İskenderun Dumlupınar mahallesinde C.H.'ye ait işyeri ve ikamette yapılan aramada ise; 320 paket Gümrük kaçağı sigara,1200 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili, 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, İskenderun, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title