Hatay'da kaçak mazot operasyonu - Haberler

Hatay'da kaçak mazot operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. A.S.'nin Bağlar Mahallesinde bulunan ikametinin bahçesinde yapılan aramada variller içerisinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa