Hatay'da kaçak mazot operasyonu - Haberler

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Hatay'da kaçak mazot operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kaçak mazot operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. A.S.'nin Bağlar Mahallesinde bulunan ikametinin bahçesinde yapılan aramada variller içerisinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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