Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapısuyu Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - 3. Sayfa