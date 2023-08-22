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Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapısuyu Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - 3. Sayfa

Samandağ Jandarma Hatay Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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