Hatay'da Kaçak İçki Operasyonu: 2.940 Litre Ele Geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda toplam 2.940 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirlenen 2 adreste yapılan aramada 2 bin 940 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Gözcüler Mahallesinde iki ayrı ikamette yapılan aramada; 2 bin 400 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 540 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam 2 bin 900 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.U. ile M.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
