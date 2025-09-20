Hatay'da Kaçak İçki Operasyonu: 2.940 Litre Ele Geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirlenen 2 adreste yapılan aramada 2 bin 940 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Gözcüler Mahallesinde iki ayrı ikamette yapılan aramada; 2 bin 400 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 540 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam 2 bin 900 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.U. ile M.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY