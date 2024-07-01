Hatay'da Kaçak Göçmen Taşıyan Şahsa İdari Para Cezası ve Ehliyetine El Konuldu

Hatay'da para karşılığı kaçak göçmen taşıyan şahsa 15 bin 124 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçesinde haber merkezinin korsan taşımacılık yapan araç anonsu üzerine Hyundai marka Accent model araç içerisinde bulunan 4 şahıs sorgulandı. Şahıslardan 3'ünün ülkeye kaçak yollarla girmiş olduğu ve kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Göçmen kaçakçılığını yapan şahsın yapılan kaba üst yoklamasında 13 bin 435 TL para bulundu. Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı, ayrıca araçta çakar ve siren sistemi olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 15 bin 124 TL idari para cezası uygulanırken araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Bahse konu suça karışan araçta trafikten 15 gün men edildi. - HATAY