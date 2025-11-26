Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı
Hatay'da gerçekleştirilen polis operasyonunda iki araçta 12 kaçak göçmen yakalandı. Araçların bagajlarından dahi göçmen çıkarken, 3 organizatör gözaltına alınarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 23 Kasım'da Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 12 kaçak göçmen yakalandı. Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, göçmenleri tıka basa otomobile doldurup kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
