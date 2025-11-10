Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen Yakalandı

Hatay'da takibe alınan minibüste, 10 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs gece saatlerinde Antakya-İskenderun kara yolunda durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 10 göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan H.A. adlı organizatör, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda tespit edilen 10 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY