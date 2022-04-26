Hatay'da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 840 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 840 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Haraparası Mahallesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasında yapılan aramada il dışından gönderilen 840 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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