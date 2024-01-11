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Hatay'da Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 10 adet kaçak cep telefonu buldu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptıkları aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.R.T. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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