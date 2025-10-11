Hatay'da Kaçak Çalışan Yabancı Uyruklu Kadınlar Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren 1 masaj ve spa salonuna yapılan denetim de çalışma izni bulunmayan, kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik İnsan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü denetimlerinde; 1 iş yeri denetlendi. 7 yabancı uyruklu bayan şahsın yapılan kontrollerinde çalışma izinlerinin olmadığı, kaçak çalıştırılarak sigorta girişlerinin yapılmadığı ve hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca işyerinin kapatma saatlerine uymadığı tespit edilerek yasal işlem yapılırken toplam 98 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY