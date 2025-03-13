Hatay'da Kaçak Çalışan 3 Yabancı Kadın Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 3 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 3 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahıslar, deport edilmek üzere Hatay Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY