Hatay'da Kaçak Avcılara İdari Para Cezası

Hatay'da misina trata ağla avlanan ve onlarca balığının ölümüne sebep olan 2 kaçak avcı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak idari para cezası uygulandı.

Hatay'da kaçak avcılara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre: Burnaz sahilinde, Misina Trata Ağla kaçak avlanma yapan şahıslar, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gözene Jandarma Karakol Komutanlığı ve Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Kaçak avlanma ekipmanlarına el konulmasının ardından kişilere İdari para cezası uygulandığı öğrenildi. - HATAY