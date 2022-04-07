Hatay'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

HATAY (İHA) - Hatay'da bir eve yapılan baskında 350 litre kaçak alkol ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi, Üçgedik Mahallesinde ikamet eden R.E. ile Y.E. isimli şahısların evlerinde kaçak sigara ile kaçak alkol üretimi yaparak sattıkları bilgisi alan jandarma ekipleri ile JASAT adreslere baskın düzenledi.

Şüphelilere ait evde yapılan aramada 2 bin 500 adet makaron ile 300 paket sigara ve 350 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa