Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

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Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Hatay'ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Mahmutlu Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonda 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzin Hatay 3. Sayfa Haberler

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