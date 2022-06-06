Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu Hatay'ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Hatay'ın Erzin ilçesinde 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Mahmutlu Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonda 9 bin 380 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Erzin Hatay 3. Sayfa Haberler

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