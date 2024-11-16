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Hatay'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Hatay'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Hatay'da jandarma ekipleri, son bir haftada 31 şahsın ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Aramalar sonucunda 1578 gr kubar esrar, 232 gr metamfetamin, 99 adet lyrica hap, 76 gr eroin ve 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada 31 şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma komutanlığı ekipleri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince; son 1 haftalık uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; toplamda 31 şüpheli şahsın ev, üst ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 1578 gr kubar esrar, 232 gr metamfetamin, 99 adet lyrica uyuşturucu hap, 76 gr eroin, 2471 paket kaçak sigara, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 31 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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