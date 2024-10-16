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Hatay'da Jandarma Otoyol Komutanlığı Hizmete Açıldı

Hatay'da Jandarma Otoyol Komutanlığı Hizmete Açıldı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dörtyol Ocaklı mahallesinde kurulan Jandarma Otoyol Komutanlığı, 24 saat esasına göre görev yapacak. Açılış töreninde kurban kesildi ve yeni hizmet araçlarıyla göreve başlandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Otoyol Komutanlığı, Dörtyol Ocaklı mahallesi otoyol bağlantı noktasında hizmete açıldı.

Gece ve gündüz demeden 24 saat esasına göre görev yapacak olan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri için düzenlenen hizmet noktasının açılış törenine Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ile görevli personeller katıldı.

Kurban kesilerek hizmete giren Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen ve Türk bayrağı ile süsledikleri yeni hizmet araçları ile yaptıkları geçit sonrası göreve başladılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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