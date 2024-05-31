Hatay'da jandarma operasyonunda uyuşturucu bulundu
Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.
Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.
Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftada uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 29 şahsın ev, üst ve araç araması gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 bin 53 adet captagon, 2 kilo 92 gram metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gram kubar esrar, 10 gram kannabionid, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı. - HATAY