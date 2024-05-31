Üye Girişi
Haberler

Hatay'da jandarma operasyonunda uyuşturucu bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftada uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 29 şahsın ev, üst ve araç araması gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 bin 53 adet captagon, 2 kilo 92 gram metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gram kubar esrar, 10 gram kannabionid, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Hatay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Patatesteki 'solanin' tehlikesi! Solanin zehirlenmesi nasıl olur? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 31 Mayıs Yalı Çapkını 72. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayramın 1. günü hangi ibadetler yapılır? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var? Haziran ayı hangi burç? Haziran ayında doğanlar hangi burç oluyor? Mourinho Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı iddia edilen ücret! 1 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Haziran burç yorumları nedir? 21 Haziran hangi burç? 21 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 21 Haziran tarihi hangi burç olur? MİGREN NEDEN OLUR? Migren belirtileri neler, nasıl geçer? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 31 Mayıs günün maçları nereden izlenir? İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title