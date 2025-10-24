Haberler

Hatay'da Jandarma Operasyonu: 1,876 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Hatay'da Jandarma Operasyonu: 1,876 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Hatay'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarlaya ekili halde bin 876 kök kenevir ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarlaya ekilmiş halde bin 876 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince 22 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde ikamet eden M.A., U.A. ve İ.A. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; tarlaya ekili halde bin 876 kök kenevir bitkisi, 10 kilo 560 gram toz esrar, 78 kilo 640 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY

