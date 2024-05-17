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Hatay'da Jandarma Ekipleri Tarafından Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Hatay'da jandarma ekipleri 1 haftalık çalışma sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından 1 haftalık çalışmada; çok sayıda silah, uyuşturucu madde, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Mayıs tarihleri gerçekleştirilen çalışmalarda 23 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Son 1 Haftalık uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; 10 gr kubar esrar, 20 gr kannabionid, 12 gr Metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 282 kök kenevir, 250 kg kaçak tütün, 360 litre içime hazır kaçak alkol, 240 kg fermente üzüm, 1 hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Hatay Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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