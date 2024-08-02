Hatay'da Jandarma Ekipleri Tarafından 37 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda 37 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Hatay'da jandarma ekipleri, kentin asayiş ve güvenliği amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalarda 37 şüphelinin yapılan ev, üst ve araç aramasında 2.7 kilogram kubar esrar, 220 kilogram tütün, 126 adet captagon hap, 185 kök kenevir, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uygulamalarda yakalanan 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY