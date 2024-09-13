Hatay'da Jandarma'dan Kaçakçılık Operasyonu: 773 Litre Alkol ve 6 Bin Sigara Ele Geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık suçlarına yönelik uygulamalarda 773 litre kaçak alkol ve 6 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin güvenliği ve huzurunu sağlamak için asayiş uygulamalarına aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık suçlarına yönelik uygulamalarda toplamda 21 şüpheli şahsın ev, üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 1.4 kilogram kubar esrar, 32 gram uyuşturucu madde, 773 litre kaçak alkol, 6 bin kaçak sigara, 70 kilogram kaçak tütün ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uygulamalarda yakalanan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY